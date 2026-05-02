Nel 1976, Torino fu teatro di una sfida memorabile tra due squadre di successo, con uno stile di gioco innovativo. La partita è passata alla storia come il risultato di una strategia tattica messa in atto da un allenatore che riuscì a trasformare giocatori con caratteristiche diverse. In questa occasione si sono distinti alcuni protagonisti principali, coinvolti in un duello acceso contro una formazione rivale molto forte.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Radice a trasformare giocatori ruvidi in calcio totale?. Chi sono stati i veri protagonisti del duello contro la Juventus?. Cosa accadde al sessantunesimo minuto per decidere lo scudetto?. Perché quel trionfo sportivo scosse le fabbriche della Fiat?.? In Breve Pulici segnò 21 reti e Graziani 15 gol durante la stagione.. Il gol di Renato Curi a Perugia sancì lo scudetto granata.. La vittoria del 16 maggio 1976 coinvolse socialmente le fabbriche Fiat.. Pecci, Sala, Zaccarelli e Castellini furono pilastri della tattica di Radice.. Il 16 maggio 1976 il Torino conquistò l’Italia dopo una lotta serrata contro la Juventus, segnando un momento di resurrezione collettiva per la città operaia di Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, il mito del 1976: la rivoluzione tattica di Radice

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