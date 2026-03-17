Oggi, attraverso le pagine de L’Equipe, Youssouf Fofana ha condiviso un'analisi dettagliata sulla sua crescita tattica nel Milan, sottolineando i cambiamenti nel suo ruolo e nelle sue responsabilità all’interno della squadra. La sua testimonianza si concentra sulla trasformazione avuta nel corso della stagione e sulle ambizioni di partecipare ai prossimi Mondiali.

Nella mattinata di oggi, attraverso le colonne de L’Equipe, Youssouf Fofana ha tracciato un bilancio analitico della sua evoluzione all’interno del progetto tecnico del Milan. Il centrocampista francese, giunto a un punto di svolta della propria carriera sotto la guida di un “grande allenatore italiano”, ha descritto il passaggio dal ruolo di regista a quello di mezzala destra come una vera e propria trasfigurazione professionale. Questa mutazione, definita dal calciatore come un radicale cambio di prospettiva, lo vede oggi agire in una posizione molto più avanzata, quasi da attaccante in fase di non possesso, alterando equilibri e riferimenti geografici consolidati in anni di militanza davanti alla difesa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - La rivoluzione di Fofana: metamorfosi tattica e ambizioni Mondiali a Milanello

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