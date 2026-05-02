Scatto d'ira di Tommaso Paradiso | scaglia il microfono a terra poi chiede scusa al pubblico napoletano

Durante un concerto, un artista ha improvvisamente scagliato il microfono a terra, causando sorpresa tra il pubblico. Dopo l’episodio, ha interrotto la performance per chiedere scusa ai presenti. L’evento ha attirato l’attenzione sui social e sui media locali, con diversi spettatori che hanno commentato quanto accaduto. La scena si è svolta in un momento di tensione, prima che l’artista riprendesse il suo spettacolo.

Tommaso Paradiso ha scagliato il microfono a terra durante un concerto. Uno scatto d'ira dopo il quale ha chiesto subito scusa ai fan.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l’artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: «Colpa del volume» – Il videoMomenti di tensione durante il concerto di Tommaso Paradiso al Palapartenope di Napoli, dove un imprevisto tecnico ha interrotto per alcuni istanti... Tommaso Paradiso a Napoli: guasto agli auricolari, lanciato il microfono? Cosa scoprirai Come ha reagito Tommaso Paradiso subito dopo il lancio del microfono? Cosa ha causato esattamente il malfunzionamento tecnico... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scatto d'ira di Tommaso Paradiso: scaglia il microfono a terra, poi chiede scusa al pubblico napoletano; Shock al concerto di Tommaso Paradiso: l'artista perde le staffe e lancia il microfono. Poi le scuse: Colpa del volume - Il video; Tommaso Paradiso a Napoli | guasto agli auricolari lanciato il microfono; Ha perso la testa. Tommaso Paradiso, ma cosa ha fatto! Il gesto shock al concerto. Scatto d’ira di Tommaso Paradiso: scaglia il microfono a terra, poi chiede scusa al pubblico napoletanoTommaso Paradiso ha scagliato il microfono a terra durante un concerto. Uno scatto d’ira dopo il quale ha chiesto subito scusa ai fan. fanpage.it Tommaso Paradiso lancia il microfono a terra in uno scatto di rabbia. Poi le scuse: «Si sposta il volume da solo»Uno scatto di rabbia e Tommaso Paradiso getta con violenza il microfono a terra, stizzito. Poi, le mani alzate e le scuse. È successo a Napoli, durante la tappa al Palapartenope di giovedì 30 aprile d ... corriere.it Scatto d'ira per Tommaso Paradiso al concerto di Napoli per problemi tecnici. Ecco il video di quanto accaduto - facebook.com facebook Tommaso Paradiso lancia il microfono a terra in uno scatto di rabbia. Poi le scuse: «Si sposta il volume da solo» x.com