Professore sospeso per presunta relazione con una studentessa di 16 anni | indagini in una scuola

Un professore di una scuola superiore nella provincia di Firenze è stato sospeso in seguito a un’indagine per una presunta relazione con una studentessa di 16 anni. La scuola ha avviato le verifiche e ha disposto la sospensione cautelare del docente. Le autorità stanno accertando i fatti e hanno avviato le procedure previste. La studentessa e le persone coinvolte sono state ascoltate dagli inquirenti.

Un professore è stato sospeso dopo la scoperta di una presunta relazione con una studentessa di 16 anni in una scuola superiore della provincia di Firenze. Il rapporto tra i due, secondo quanto emerso, sarebbe diventato più intimo durante una gita scolastica. A far emergere la vicenda è stata la madre della ragazza, che avrebbe trovato sul cellulare della figlia alcune chat intime scambiate con il docente. Dopo la scoperta, la donna ha informato immediatamente la scuola, facendo scattare gli accertamenti interni. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il docente è stato sospeso dalle sue funzioni e anche dal ruolo che ricopriva nella direzione scolastica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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