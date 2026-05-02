Thailandia sempre più vicina alla Cina

Recentemente, Bangkok e Pechino hanno firmato nuovi accordi che rafforzano la collaborazione tra i due paesi nei settori della tecnologia, della sostenibilità ambientale e dell’economia. I dettagli delle intese indicano un impegno condiviso nel sviluppare progetti congiunti, con particolare attenzione alla cooperazione nel campo tecnologico e delle energie verdi. Questa crescente intesa segna un passo importante nel rapporto tra le due nazioni, che continuano a consolidare i propri legami strategici.

La Tailandia guarda sempre più alla Cina. A fine aprile, il ministro degli Esteri di Bangkok, Sihasak Phuangketkeow, si è incontrato con l’omologo di Pechino, Wang Yi. Non solo. I due ministri hanno anche stabilito di redigere il prossimo Piano d'azione congiunto sulla Cooperazione Strategica, che riguarderà soprattutto tecnologia, green e auto elettrica. Inoltre, secondo una nota di Pechino, Phuangketkeow ha detto che «la Thailandia apprezza molto le quattro principali iniziative globali proposte dal presidente Xi Jinping ed è disposta a rafforzare il coordinamento multilaterale con la Cina per contribuire con la saggezza asiatica alla pace e allo sviluppo mondiale».🔗 Leggi su Laverita.info

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THAÏLANDE : Au cœur de l’Isan, un paradis encore méconnu | Destination Francophonie | TV5MONDE

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