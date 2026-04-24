Poker del Napoli alla Cremonese La Champions sempre più vicina

Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro la Cremonese, portandosi temporaneamente al secondo posto in classifica, superando il Milan. La partita si è conclusa con il successo della squadra partenopea, che ha segnato quattro reti senza subirne. La sconfitta della Cremonese ha influito sulla classifica, mentre il Napoli si avvicina alla qualificazione in Champions League. La squadra di casa ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine.

AGI - Vince senza difficoltà il Napoli, che batte 4-0 la Cremonese, scavalca momentaneamente il Milan al secondo posto e rinvia la festa scudetto dell'Inter. McTominay, De Bruyne e Alisson Santos a bersaglio per la squadra di Conte, oltre all'autogol di Terracciano. Il Napoli parte forte . Parte forte il Napoli, che già al 3' passa in vantaggio con lo scozzese ex United che calcia dal limite dell'area dopo il suggerimento in transizione di De Bruyne. La Cremonese è colpita da un Napoli aggressivo e costantemente presente in fase offensiva, con conclusioni dalla distanza che spaventano Audero. Al 38' è ancora pericoloso McTominay, che taglia tutto il campo e calcia dal limite dell'area, pallone di poco fuori.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Poker del Napoli alla Cremonese. La Champions sempre più vicina Notizie correlate Leggi anche: Napoli, arriva l’ok! Firma sempre più vicina: l’annuncio non lascia dubbi Leggi anche: Repubblica: “Napoli, futuro blindato Champions più vicina De Laurentiis rilancia” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Capolavoro Sarri, la Lazio firma un poker da record al Maradona: Napoli mai così sterile a Fuorigrotta, il dato; Pronostici Napoli - Lazio: Partenopei in cerca del poker al Maradona; Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: capolavoro di Sarri, poker storico al Maradona; Poker Face, il trailer della serie Sky con Natasha Lyonne. Serie A: poker del Napoli alla Cremonese, rinviata la festa scudetto dell'InterNapoli batte Cremonese 4-0 nell'anticipo della 34/a giornata di Serie A. Apre le marcature McTominay al 3', seguito nel finale del primo tempo da un autogol di Terracciano su conclusione di Hojlund e ... ansa.it Serie A. A fine primo tempo Napoli-Cremonese 3-0Il Napoli prova a uscire dalla crisi: servono punti Champions Partita noiosa. Che si sveglia solo negli ultimi minuti della frazione di gioco. Napoli padrone del campo. Ma senza esprimere un gioco bri ... msn.com FINALE - Poker del #Napoli alla #Cremonese: successo netto degli azzurri al #Maradona - facebook.com facebook Serie A: poker del Napoli alla Cremonese, rinviata la festa scudetto dell'Inter. A segno per gli azzurri McTominay, De Bruyne e Alisson oltre a un'autorete di Terracciano #ANSA x.com