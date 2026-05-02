Durante l'ultima sessione di qualifiche in Texas, Hocevar ha ottenuto la prima posizione battendo Suarez di soli 0.003 secondi, segnando la prima fila per la squadra Spire. La prestazione di Suarez è stata particolarmente notevole, considerando l’incidente avvenuto prima delle qualifiche. La differenza di tempo tra i due piloti ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità sulla dinamica della sfida e sulle condizioni di Suarez dopo l’incidente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Hocevar a superare Suarez per soli 0.003 secondi?. Perché la prestazione di Suarez è stata così significativa dopo l'incidente?. Quale fattore tecnico ha permesso alla Spire Motorsports di dominare la griglia?. Come influenzeranno le partenze arretrate di Logano e Blaney la gara?.? In Breve Hocevar batte Suarez per soli 0.003 secondi nella sessione di qualificazione.. Chris Buescher e Denny Hamlin occupano rispettivamente il terzo e quarto posto.. Chase Briscoe parte dalla quinta posizione dopo il tempo di 28.304 secondi.. Joey Logano e Ryan Blaney partiranno rispettivamente dal 23° e 31° posto.. Carson Hocevar conquista la pole position a Texas battendo il compagno di squadra Daniel Suarez per soli 0.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Texas, Hocevar batte Suarez per 0.003s: storica prima fila Spire

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