Super gol di Suarez e De Paul | l' Inter Miami batte il Real Salt Lake | gli highlights

L'Inter Miami ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Real Salt Lake in una partita di MLS. I due gol decisivi sono stati segnati nel finale da De Paul e Suarez, entrambi con reti di grande livello. Gli highlights mostrano le azioni che hanno portato ai gol e le occasioni create durante l'incontro. La squadra di casa si è imposta nel risultato grazie alle marcature decisive negli ultimi minuti di gioco.

L'Inter Miami strapazza il Real Salt Lake City in MLS: 2-0 nel finale grazie a due super gol di De Paul e Suarez. Guarda gli highlights del match.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super gol di Suarez e De Paul: l'Inter Miami batte il Real Salt Lake: gli highlights Notizie correlate Sinner batte Lehecka e vince a Miami: gli highlights della finaleJannik Sinner realizza il Sunshine Double vincendo anche il torneo di Miami dopo Indian Wells. DC United – Inter Miami 1-2: De Paul e Messi in porta nella nervosa vittoria della MLSAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Lionel Messi è andato a segno mentre l’Inter Miami ha ottenuto vittorie consecutive nella MLS con una... Una raccolta di contenuti Si parla di: Real Salt Lake - Inter Miami CF 0 - 2 | GOL - Luis Suárez. Inter Miami agli ottavi: le magie di Suarez regalano a Messi la sfida amarcord al PsgSaranno dunque Inter Miami-Psg e la sfida brasiliana Palmeiras-Botafogo i primi due ottavi del torneo. Occhio alla squadra di Messi: il 4-4-2 molto scolastico di Mascherano esalta le giocate dei due ... gazzetta.it Mls; Messi e Suarez subito in gol nel nuovo impianto dell'Inter MiamiUn gol di Lionel Messi ha battezzato l'inaugurazione del nuovo stadio dell'Inter Miami, il 'Nu Stadium', impianto da 26.000 posti dove la squadra si sta insediando dopo oltre un decennio di ricerca di ... ansa.it