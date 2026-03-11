Estra Costone Baskin batte Altopascio Quinto successo di fila e primo posto

La squadra di Costone Baskin ha ottenuto una vittoria contro Altopascio con il punteggio di 65-61, conquistando così il loro quinto successo consecutivo e il primo posto in classifica. I punti sono stati segnati da vari giocatori, con Gagnoni che ha totalizzato 27 punti e Abbate 12. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti e si è conclusa con la vittoria della squadra di casa.

COSTONE BASKIN 65 PANDA ALTOPASCIO 61 ESTRA COSTONE BASKIN: Dell'orto 2, Abbate 12, Gagnoni 27, Rustici 2, Ricci, Lucidi Perretti, Bottigliengo, Zucconelli, Sportoletti G., Formicola, Pepi 2, Caroni 7, Cappelli, Ghiacig 13. All.ri: Pintaldi - Cappelli Parziali: 9-14, 30-32, 47-49 SIENA – Altra sudatissima vittoria dei ragazzi dell' Estra Costone Baskin che tra le mura amiche portano a casa il quonto successo di fila, che decreta il 1° posto solitario nel girone. La tensione tra i gialloverdi è palpabile e caratterizza una prima frazione in cui il canestro sembra stregato, ma non per un campione esperto come Roberto Chiacig che con la sua esperienza riesce a smuovere il punteggio con 5 punti fondamentali che fissano il parziale della prima sirena sul 9-14.