Recentemente, l’Avs ha celebrato la decadenza di Testolin, mentre l’Union Valdôtaine si è riunita in assemblea. La convocazione del Comité fédéral ha suscitato attenzione tra i membri dell’Union, che si preparano a rispondere alle nuove dinamiche interne. In tribunale, Testolin ha respinto le accuse mosse contro di lui, senza che siano state rivelate le specifiche motivazioni giuridiche alla base delle contestazioni.

? Cosa scoprirai Come reagirà l'Union Valdôtaine dopo la convocazione del Comité fédéral?. Quali sono le accuse specifiche che Testolin ha respinto in tribunale?. Perché l'Avs parla di un naufragio giuridico e politico?. Chi sosterrà la strategia di difesa dell'Union Valdôtaine dopo la sentenza?.? In Breve Avs ringrazia consulenti e avvocati per il supporto durante la battaglia legale.. Presidente Farcoz convoca il Comité fédéral per gestire la crisi interna.. Testolin contesta la legittimità della Giunta regionale coinvolta nella vicenda.. La sentenza del tribunale che decreta la decadenza di Testolin scatena una reazione immediata tra i banchi dell’opposizione valdostana, dove l’Avs ha manifestato con forza la propria soddisfazione per il ricorso vinto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Testolin decaduto: l’Avs festeggia, l’Union Valdôtaine si riunisce

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