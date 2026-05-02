Testaccio ruba tra i tavolini in piazza | bloccato da tre carabinieri fuori servizio

Un uomo ha rubato un cellulare a un cliente seduto a un tavolino in piazza Testaccio, approfittando della distrazione della vittima. Poco dopo, tre carabinieri fuori servizio sono intervenuti e hanno bloccato il ladro, che è stato arrestato sul posto. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, attirando l'attenzione dei passanti.

Ha approfittato della distrazione di un cliente seduto a un tavolino in piazza Testaccio, gli ha sfilato il cellulare ed è scappato. Un colpo rapido, che però si è concluso nel giro di pochi metri. Un 21enne di nazionalità romena è stato arrestato dopo aver tentato il furto in uno dei cuori della.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Testaccio, ladro “sfortunato” ruba un telefono di fronte ai carabinieri fuori servizio: arrestatoRoma, 2 maggio 2026 – Ha scelto decisamente il momento e il luogo sbagliato, un 21enne romeno che ha tentato un colpo fulmineo tra i tavolini dei bar... Evasione a Cento: 23enne bloccato da carabinieri fuori servizio. ÈEvasione a Cento: un ventitreenne fermato da carabinieri fuori servizio Un ventitreenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Cento,...