Evasione a Cento | 23enne bloccato da carabinieri fuori servizio È

Il ventitreenne di Cento ha tentato di scappare dagli arresti domiciliari, ma è stato fermato dai carabinieri fuori servizio. Mentre passeggiava nel centro del paese, i militari lo hanno riconosciuto e bloccato, impedendogli di allontanarsi. La sua fuga era stata segnalata da alcuni cittadini, preoccupati per la presenza sospetta. Il giovane, già coinvolto in precedenti episodi, è stato ricondotto in caserma e ora rischia nuove accuse. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti sulla sicurezza locale.

Evasione a Cento: un ventitreenne fermato da carabinieri fuori servizio. Un ventitreenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Cento, in provincia di Ferrara, lo scorso 16 febbraio, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato individuato e bloccato da quattro carabinieri che si trovavano in quel momento fuori servizio, trasformando un’ordinaria passeggiata nel centro storico in un intervento di polizia. L’episodio solleva interrogativi sull’efficacia delle misure cautelari e sulla necessità di rafforzare i controlli. Una tranquilla passeggiata interrotta. La vicenda si è svolta nel cuore di Cento, una cittadina dell’Emilia-Romagna ricca di storia e arte.🔗 Leggi su Ameve.eu Arrestato dopo il furto da Zara. Bloccato da agenti fuori servizio. Uno finisce al pronto soccorsoUn giovane, vestito di nero, è stato arrestato fuori dal negozio Zara di via Cavour dopo aver tentato un furto. Ruba portafogli a una passante: bloccato da un funzionario di polizia locale fuori servizioUn uomo ha rubato il portafoglio a una donna anziana in strada, ma è stato subito fermato da un funzionario di polizia locale fuori servizio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Evade nuovamente dai domiciliari e passeggia in centro: 23enne arrestato a Cento; Cento, a spasso nonostante gli arresti domiciliari: arrestato; Evade dai domiciliari e va in giro. Si trova davanti 4 carabinieri; Evade dagli arresti domiciliari e va in centro, ma si trova davanti 4 carabinieri fuori servizio. Evade dai domiciliari e va in giro. Si trova davanti 4 carabinieriA Cento evade nuovamente dai domiciliari, ma incappa in 4 carabinieri liberi dal servizio che dunque arrestano il ... msn.com Evasione al carcere di Lodi: caccia a un 23enne, al setaccio la zona di Sant’AngeloLodi, 1 febbraio 2026 – Ore concitate di ricerche, oggi a Lodi e dintorni, dopo l’evasione dal carcere cittadino avvenuta nel pomeriggio. Da quando la notizia è trapelata, si cerca serratamente. Da ... ilgiorno.it Amica9 Tv. . #Foggia - Criptovalute, sequestro da 650mila euro per evasione #gdf #foggia #criptovalute - facebook.com facebook