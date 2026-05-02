Testaccio ladro sfortunato ruba un telefono di fronte ai carabinieri fuori servizio | arrestato

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un telefono davanti a alcuni carabinieri fuori servizio in piazza Testaccio. L’uomo, di origine romena, ha scelto di agire tra i tavolini di un bar, ma è stato colto in flagrante. La scena si è svolta la sera del 2 maggio 2026, quando gli agenti hanno fermato e arrestato il ladro sul posto.

Roma, 2 maggio 2026 – Ha scelto decisamente il momento e il luogo sbagliato, un 21enne romeno che ha tentato un colpo fulmineo tra i tavolini dei bar in piazza Testaccio. Il giovane, approfittando di un momento di distrazione si è impossessato del cellulare di un cliente, convinto di poter svanire rapidamente tra le ombre del rione. Non aveva però fatto i conti con la presenza, a brevissima distanza, di tre Ufficiali dei Carabinieri che, sebbene liberi dal servizio e in abiti civili poiché impegnati a Roma per la frequenza di un corso di aggiornamento professionale presso la scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, non hanno perso un secondo dell’azione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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