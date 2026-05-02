Tesla 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Tesla è arrivata in Italia nel 2014, rivoluzionando il settore delle auto elettriche con un modello di vendita esclusivamente online e senza concessionari tradizionali. La casa automobilistica ha sviluppato una rete di ricarica propria e aggiorna i software delle vetture come se fossero smartphone. Per il 2026 sono previsti diversi modelli, con prezzi variabili che permettono di scegliere tra differenti versioni e caratteristiche.

Tesla è entrata in Italia nel 2014 e da allora ha cambiato il modo di pensare l’auto elettrica. Niente concessionari classici, vendita online, software che si aggiorna come uno smartphone, una rete di ricarica proprietaria che funziona davvero. La gamma 2026 si è semplificata su quattro modelli berlina e SUV — Model 3, Model Y, Model S, Model X — più il Cybertruck che però in Europa non si vende. Vediamo cosa scegliere e a che prezzo. Tutti i modelli Tesla 2026 con prezzi. Modello Versione Prezzo da Autonomia WLTP Trazione Model 3 Standard RWD 36.990 € ~520 km posteriore Model 3 Premium RWD 42.690 € ~702 km posteriore Model 3 Premium AWD 48.790 € ~629 km integrale Model 3 Performance AWD 57.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Tesla 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Tesla Model 3 | BASE da 34.000€ va MEGLIO delle altre Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tesla Model 3 è la miglior auto elettrica del 2026; Tesla oltre le aspettative, il flusso di cassa resta positivo; Mercato UE dell’auto: a marzo 2026 bene Fiat, Tesla rinasce e BYD fa paura; Tesla Q1 2026 Earnings: Revenue Up 16%, EPS Up 52%, But Free Cash Flow Turns Negative. Tesla Optimus V3: il robot umanoide slitta perché i concorrenti potrebbero copiarloTesla avvierà la produzione del robot Optimus nel 2026, ma con volumi limitati e tempistiche incerte. Elon Musk ammette le difficoltà legate alla complessità del progetto. Il reveal di Optimus V3 è st ... hwupgrade.it Tesla, calano le auto vendute ma gli utili crescono: come ci è riuscitaNel primo trimestre 2026, Tesla ha venduto meno auto del trimestre precedente ma generando più profitti e utili. clubalfa.it Ciao a tutti! Un saluto da Trento. Dal 2022 a casa nostra abbiamo detto addio ai motori termici per le auto, passando alla mobilità 100% elettrica (le moto per ora resistono ancora!). Al momento il nostro garage conta una Tesla, una Mercedes e una Hyundai, tu - facebook.com facebook New Tesla Supercharger: Noventa di Piave, Italy (8 stalls) tesla.com/en_eu/findusl… x.com