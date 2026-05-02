L'ambasciata degli Stati Uniti a Londra ha emesso un allarme di sicurezza, invitando alla cautela gli americani che si recano nel Regno Unito dopo che il governo britannico ha innalzato il livello di allerta nazionale a "grave". L'ambasciata ha consigliato ai cittadini Usa di rimanere "vigili nei luoghi pubblici" e di tenersi lontani da scuole, università, chiese, luoghi turistici affollati e trasporti. A partire da stazioni e linee della metropolitana. Viene raccomandato inoltre di variare "itinerari e orari di viaggio" per ridurre la prevedibilità e non dare nell'occhio. L'MI5, l'agenzia di intelligence interna del Regno Unito, ha dichiarato venerdì che il Centro congiunto di analisi del terrorismo (Joint Terrorism Analysis Centre) ha innalzato il livello di allerta da "sostanziale" a "grave".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terrorismo, Londra alza l'allerta. L'ambasciata Usa: "Evitate luoghi turistici, chiese e trasporti"

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