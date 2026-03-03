In Italia sono stati messi sotto sorveglianza circa 28.000 luoghi, tra cui stazioni, ambasciate e altri edifici pubblici. Questa misura arriva in seguito all’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran e all’escalation delle tensioni in Medio Oriente. Le autorità hanno deciso di aumentare i controlli e la vigilanza in tutto il territorio nazionale.

Dopo l’ attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran e la conseguente escalation in Medio Oriente, anche l’Italia ha deciso di alzare significativamente il livello di guardia. Sono oltre 28.000 gli obiettivi sensibili ora sotto sorveglianza rafforzata sull’intero territorio nazionale. La decisione è arrivata nelle scorse ore al termine di un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato presso il Ministero dell’Interno e presieduto dal ministro Matteo Piantedosi. Al tavolo erano presenti i vertici delle forze di Polizia e dell’Intelligence, riuniti per valutare i rischi connessi all’instabilità geopolitica in corso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Allerta massima in Italia: 28mila luoghi sotto sorveglianza, dalle stazioni alle ambasciate, l’Italia alza lo scudo

