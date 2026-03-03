L’Iran alza il tiro | colpita l’ambasciata Usa in Arabia Saudita Trump | presto risponderemo

L’ambasciata degli Stati Uniti a Riad è stata attaccata da due droni, secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa saudita. L’incidente si è verificato nella capitale saudita, senza segnalare vittime o danni gravi. La notizia viene confermata da fonti ufficiali e ha suscitato reazioni da parte delle autorità statunitensi. Il governo americano ha annunciato che risponderà in modo appropriato.

L’ambasciata degli Stati uniti a Riad è stata colpita da due droni, secondo una prima valutazione del ministero della Difesa saudita. Le autorità hanno riferito di un “incendio limitato e danni materiali minori” all’edificio. L’edificio dell’ambasciata è stato colpito da un incendio limitato. Le autorità diplomatiche Usa a Riad hanno emesso un avviso di sicurezza invitando i cittadini americani nel Regno a restare al riparo e a evitare l’area della sede diplomatica, estendendo la raccomandazione alle città di Jeddah, Riyadh e Dhahran. Washington ha inoltre limitato i viaggi non essenziali verso installazioni militari nella regione.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Colpita ambasciata Usa a Riad. Trump: “Presto risponderemo”(Adnkronos) – Un attacco è stato sferrato contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Raid, capitale dell'Arabia Saudita.

Guerra in Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Risponderemo”. Attacchi simultanei dell’Idf a Teheran e a BeirutRoma, 3 marzo 2026 – Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele annuncia di...

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

