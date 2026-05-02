Terracina il caso del finto funzionario dell' INPS | 60enne truffata come funziona il raggiro

A Terracina, una donna di 60 anni è stata vittima di una truffa messa in atto da un uomo arrestato a Napoli. La polizia ha scoperto il raggiro attraverso un’indagine condotta con i Carabinieri, che ha portato all’arresto del 60enne coinvolto. La vittima aveva subito una truffa aggravata, mentre gli investigatori hanno individuato il sospettato come parte della frode.

È stato eseguito un arresto a Napoli nei confronti di un 60enne, accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente a Terracina. L’uomo, individuato grazie alla collaborazione tra i Carabinieri di Terracina e quelli locali, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle indagini avviate dopo la denuncia della vittima, che lo scorso febbraio è stata raggirata da un falso funzionario dell’INPS. I fatti: come si è consumata la truffa Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto l’altro ieri nel quartiere Secondigliano di Napoli.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terracina, il caso del finto funzionario dell'INPS: 60enne truffata, come funziona il raggiro Notizie correlate Anziana truffata con il raggiro del finto dipendente dell'ospedale a L'Aquila, arrestati due uominiDue uomini sono stati arrestati per truffa ai danni di una donna anziana dopo essere stati fermati nei pressi del casello autostradale di Cassino. Dopo la rapina in banca a Napoli è nata una nuova truffa del finto carabiniere, come funziona il raggiroDopo la rapina in banca al Credit Agricole di Napoli, i carabinieri hanno segnalato una truffa basata sullo spoofing: un finto maresciallo telefona... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inosservanza della normativa antincendio: ristorante sospeso, denunciato il titolare di un bar; Squali a Gallipoli e Terracina, bagno vietato o niente rischi? Cosa dice l'esperto; Squalo avvistato a Terracina, l'esperta: E' una verdesca, una specie a rischio di estinzione; Spunta uno squalo a Terracina tra i bagnanti, paura in spiaggia: gli esperti chiariscono la specie. Terracina, il caso del finto funzionario dell'INPS: 60enne truffata, come funziona il raggiroUn 60enne è stato arrestato a Napoli per truffa aggravata ai danni di un’anziana di Terracina, individuato grazie alla collaborazione tra Carabinieri. virgilio.it Terracina, condannato il catechista molestatore: sconterà 6 anniLa Polizia di Stato di Terracina ha tratto in arresto un cittadino italiano, classe 1987, in esecuzione di un provvedimento definitivo di condanna emesso dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, gli ... latinacorriere.it Mille euro per l’assegno INPS, arrestato per la truffa ad un’anziana di Terracina Si è presentato alla porta di un’anziana residente a Terracina qualificandosi come un funzionario dell’INPS e, con il pretesto di doverle consegnare una raccomandata, è riuscito a - facebook.com facebook