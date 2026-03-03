Anziana truffata con il raggiro del finto dipendente dell' ospedale a L' Aquila arrestati due uomini

A Cassino, due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver truffato anziani, portando via gioielli e denaro. La stessa refurtiva è stata restituita alla vittima di L’Aquila, una donna anziana che era stata raggirata con il metodo del falso dipendente dell’ospedale. Le forze dell’ordine hanno portato a termine gli arresti, recuperando i beni rubati.

Due uomini sono stati arrestati per truffa ai danni di una donna anziana dopo essere stati fermati nei pressi del casello autostradale di Cassino. L'operazione, condotta dalla Polizia Stradale, ha permesso di recuperare gioielli e denaro sottratti con l'inganno. Gli arresti sono stati convalidati dal Gip, che ha disposto il divieto di dimora nella provincia de L'Aquila. Anziana truffata a Cassino Il controllo e la scoperta della refurtiva Il modus operandi della truffa Le indagini e il riconoscimento Le misure cautelari e la restituzione della refurtiva Anziana truffata a Cassino La vicenda ha avuto inizio quando gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno notato una Renault Clio sospetta sulla strada statale 509 Cassino-Sora.

Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: arrestati due uominiLodi, 6 febbraio 2026 – Truffano un’anziana con il raggiro del finto incidente: due arresti due uomini e recuperati 6mila euro.

Parolise, anziana truffata con il “finto nipote”: arrestati due uominiI Carabinieri di Montella bloccano due presunti truffatori dell’hinterland napoletano dopo il raggiro ai danni di un’ottantenne: recuperata la...

