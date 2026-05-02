Terni successo robotico | riparata una rara fistola vescico-rettale

A Terni è stato completato con successo un intervento su una rara fistola vescico-rettale. La procedura ha richiesto di affrontare aderenze originate da una precedente radioterapia, complicando il lavoro. La sfida maggiore è stata superare le alterazioni anatomiche che rendevano l'operazione particolarmente rischiosa, richiedendo tecniche specializzate e attenzione ai dettagli per garantire un risultato positivo.

? Cosa scoprirai Come hanno superato le aderenze causate dalla radioterapia precedente?. Quali complicazioni anatomiche hanno reso l'intervento così rischioso?. Chi ha coordinato le due équipe per gestire la complessità?. Come influirà questo successo sulla qualità di vita del paziente?.? In Breve Intervento coordinato dai direttori Alberto Pansadoro e Giovanni Tebala. Paziente con pregresso quadro di prostatectomia, radioterapia e colostomia. Tecnica mininvasiva utilizzata per gestire fibrosi e aderenze intestinali. Direttore generale Andrea Casciari conferma l'efficacia del modello multidisciplinare. I chirurghi dell’ospedale Santa Maria di Terni hanno completato un intervento robotico di estrema difficoltà, risolvendo una complessa fistola vescico-rettale in un paziente con una storia clinica molto travagliata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, successo robotico: riparata una rara fistola vescico-rettale Notizie correlate Incinta scopre una massa all’ovaio: intervento robotico al Sant’Orsola salva mamma e bambinaUna 38enne di Pesaro salvata da un intervento mini-invasivo durante la gravidanza. Una semplice foto può aiutare i medici a individuare una rara malattia che ingrossa mani e piediUno studio dell’Università di Kobe, pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, mostra che un sistema di intelligenza artificiale... Approfondimenti e contenuti Complesso intervento multidisciplinare all'ospedale di TerniUn intervento di straordinaria complessità è stato recentemente portato a termine con successo grazie alla collaborazione tra l'équipe di Urologia e quella di Chirurgia generale dell'azienda Ospedal ... ansa.it Chirurgia robotica multidisciplinare, all’ospedale di Terni altro intervento di successoUn altro intervento di alta complessità eseguito con successo all’ospedale di Terni, questa volta con un approccio mininvasivo robotico. L’operazione è stata portata a termine con successo grazie alla ... umbria24.it