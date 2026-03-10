Una semplice foto può aiutare i medici a individuare una rara malattia che ingrossa mani e piedi

Uno studio dell’Università di Kobe pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dimostra che un sistema di intelligenza artificiale, analizzando una semplice foto, può identificare i segni dell’acromegalia, una malattia rara che causa l’ingrossamento di mani e piedi. La tecnologia ha mostrato di poter riconoscere questa condizione con un livello di precisione superiore a quello degli specialisti umani.

Uno studio dell’Università di Kobe, pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, mostra che un sistema di intelligenza artificiale può riconoscere i segni dell’acromegalia con un’accuratezza superiore a quella degli esperti. Il risultato potrebbe contribuire a ridurre i tempi di diagnosi della malattia, che spesso superano i dieci anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

