A Terni, vengono investiti 120 mila euro per installare luci LED nel parco Ciaurro, con l’obiettivo di migliorare l’illuminazione e la sicurezza dell’area. I lavori prevedono l’installazione di nuovi impianti di illuminazione che interesseranno le principali zone del parco. Per realizzare queste modifiche, saranno necessari fondi specifici destinati alla copertura dei costi dei lavori e all’avvio dei cantieri.

? Cosa scoprirai Come cambierà la sicurezza del parco Ciaurro dopo i nuovi lavori?. Quali fondi serviranno per avviare concretamente i cantieri luminosi?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio il social lighting per le mura?. Dove influirà il risparmio energetico sulla gestione del patrimonio storico?.? In Breve Investimento di 120 mila euro approvato dall'assessore Anibaldi per il progetto.. L'attuazione dipende dall'ottenimento di un finanziamento specifico dalla fondazione Carit.. Nuovi sistemi LED ridurranno i consumi energetici e l'inquinamento luminoso locale.. L'intervento valorizzerà il parco Ciaurro e le mura della Passeggiata.. La giunta Bandecchi ha approvato un investimento di 120 mila euro per installare nuovi sistemi di illuminazione a LED nel parco Ciaurro e lungo le mura della Passeggiata a Terni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, nuovo volto per il Ciaurro: 120 mila euro per le luci LED

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