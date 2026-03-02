Dal 16 marzo al 9 maggio, l’aeroporto di Milano Malpensa chiuderà parzialmente una delle sue piste per lavori di riqualificazione che prevedono l’installazione di nuovo asfalto e luci a LED. Durante questo periodo, i voli provenienti e diretti verso lo spazio Schengen saranno spostati verso l’aeroporto di Linate. La chiusura riguarda una delle due piste di volo dell’aeroporto.

Varese, 2 marzo 2026 – L’aeroporto di Milano Malpensa sarà interessato da una chiusura parziale dal 16 marzo al 9 maggio per consentire lavori programmati di riqualificazione su una delle due piste di volo. Lo scalo resterà operativo per tutta la durata del cantiere, ma con una riduzione della capacità complessiva. Gli interventi riguarderanno in particolare la pista 35L17R e prevedono il rifacimento completo della pavimentazione in asfalto, oltre al rinnovamento degli impianti tecnologici. È prevista la sostituzione integrale del sistema di illuminazione con soluzioni a led, più efficienti e sostenibili, e l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio e controllo delle luci, finalizzato a migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza e la gestione operativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo asfalto e luci led: Malpensa riqualifica una pista. Voli “Schengen” spostati a Linate

L’aeroporto di Malpensa chiude una pista, voli spostati su Linate: quando e per quanto tempoMalpensa (Varese), 23 febbraio 2026 – Viaggiatori fate attenzione, l’aeroporto di Malpensa sta per chiudere una delle due piste.

Aeroporto, lavori in pista. Voli spostati a LinateDal 16 marzo al 9 maggio 2026 la pista 35L/17R dell’Aeroporto di Milano Malpensa sarà temporaneamente chiusa per consentire interventi di...

Tutti gli aggiornamenti su Nuovo asfalto.

Temi più discussi: Nuovo asfalto e luci led: Malpensa riqualifica una pista. Voli Schengen spostati a Linate; Firenze, piazza Vittorio Veneto rinasce: più verde, meno asfalto e 80 nuovi alberi; Il progetto per la nuova Piazza Vittorio Veneto \ Eccola!; Nuove luci MagicShine Scoutline: per l’outdoor e la bici.

Piazza Vittorio Veneto rinasce. Meno asfalto, più verde e una nuova identità urbana \ FOTOLa sindaca Sara Funaro: Più illuminazione, meno asfalto e più verde, con un investimento di 7,5 milioni di euro per rendere l’area più vivibile e fruibile ... firenzetoday.it

Via Mazzini e via Roma: asfalto nuovo, presto le luciA Meldola sono stati completati i lavori di asfaltatura di via Mazzini e via Roma insieme alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. Le operazioni sono state effettuate in orario notturno ... ilrestodelcarlino.it

10 km di nuovo asfalto in vari tratti compresi tra i territori di Capoterra e Teulada. - facebook.com facebook

Costa Rei, nuovo asfalto in centro e senso unico in via Colombo x.com