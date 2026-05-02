A Terni, il presidente di una società locale ha aperto una disputa con i sindacati riguardo alla recente riorganizzazione aziendale. La discussione si concentra sulla decisione di sospendere le progressioni verticali, che riguarda le possibilità di avanzamento professionale dei dipendenti. Le parti coinvolte continueranno a confrontarsi per chiarire le implicazioni di questa scelta sulla struttura e sui ruoli all’interno dell’azienda.

? Cosa scoprirai Come influirà la chiusura delle progressioni verticali sulle carriere dei dipendenti?. Quali settori subiranno il trasferimento delle competenze tecniche e amministrative?. Perché il vertice tra Bandecchi e i sindacati è così decisivo?. Chi sostituirà l'energy manager uscente dopo il suo trasferimento in ospedale?.? In Breve 54 posizioni in deroga coinvolte nella chiusura delle progressioni verticali.. Nazareno Claudiani assumerà funzioni presso l'azienda ospedaliera il 2 maggio.. Riorganizzazione generale prevista per l'anno 2026 con trasferimento competenze mobilità.. Incontro decisivo tra Bandecchi e sindacati fissato per martedì pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, Bandecchi sfida i sindacati: tensioni sulla nuova riorganizzazione

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