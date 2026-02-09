Terni ancora caos in consiglio comunale Tensioni sul nuovo ospedale e sullo scontro in regione Bandecchi-Barcaioli

Il consiglio comunale di Terni torna a infuriare. La riunione di lunedì si è trasformata in un palco di tensioni, soprattutto sul futuro del nuovo ospedale. La discussione si è riaccesa dopo l’audizione a Palazzo Cesaroni tra il Comune e la Regione, con i consiglieri che hanno sollevato nuovamente il problema e protestato contro le decisioni prese. La situazione resta calda, con le parti che non trovano ancora un punto d’incontro.

Nuovo consiglio comunale di Terni ad alta tensione nella mattinata di lunedì 9 febbraio. Il tema del contendere è ancora una volta il progetto del nuovo ospedale, con gli strascichi ancora vivi dell'audizione a Palazzo Cesaroni tra amministrazione comunale e regionale.

