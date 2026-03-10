Terni Unicoop Etruria la nota dei sindacati | Restano criticità ma l' intesa raggiunta tutela l’occupazione e accompagna la riorganizzazione

A Terni, Unicoop Etruria e Superconti Supermercati hanno firmato un Accordo Quadro per la riorganizzazione, dopo un confronto tra la cooperativa di consumatori, assistita da ANCC, e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con le delegazioni dei lavoratori. Le sindacali hanno evidenziato che, nonostante alcune criticità rimangano, l’intesa garantisce la tutela dell’occupazione e supporta il processo di riorganizzazione.

Il comunicato delle organizzazioni sindacali sull'accordo raggiunto con la cooperativa su incentivi all'esodo e ricollocazioni Per quanto riguarda la rete commerciale, l'accordo stabilisce condizioni e tutele per la cessione dei 24 punti vendita individuati dal piano di rilancio industriale, prevedendo l'avvio delle procedure di consultazione sindacale entro il 30 giugno 2026, con 45 giorni di anticipo per consentire un confronto più approfondito rispetto alla data di perfezionamento della cessione. I negozi potranno essere acquisiti esclusivamente da operatori strutturati del settore che applicano i contratti collettivi nazionali...