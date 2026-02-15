Terme Euganee nel 2025 presenze stabili arrivi in crescita
Le Terme Euganee registrano nel 2025 un incremento di visitatori, ma il numero di soggiorni brevi mette alla prova la loro capacità di attrarre clienti a lungo termine. La causa principale di questa dinamica sembra essere la crescente preferenza dei turisti per le visite di un giorno, che riducono la durata complessiva dei soggiorni. Un esempio concreto è l’aumento delle prenotazioni di pacchetti di benessere di poche ore, che hanno sostituito le tradizionali vacanze di più giorni.
Terme Euganee: Tra Stabilità Apparente e la Sfida dei Soggiorni Brevi. Le Terme Euganee hanno concluso il 2025 con un bilancio complesso: un lieve aumento degli arrivi turisti, compensato da una riduzione della durata media dei soggiorni. Questo scenario, evidenziato dall’Osservatorio turistico regionale del Veneto, solleva interrogativi sulla sostenibilità del modello turistico tradizionale del bacino termale e richiede una riflessione strategica per affrontare le nuove esigenze del mercato. La tenuta delle presenze, pur positiva, nasconde una trasformazione in atto nel modo in cui i turisti fruiscono di questa destinazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Terme Euganee nel 2025 presenze stabili, arrivi in crescita, ma soggiorni più brevi
Le terme Euganee attirano quasi 3 milioni di visitatori nel 2025, ma il numero di notti trascorse nelle strutture si riduce a tre.
