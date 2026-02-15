Terme Euganee nel 2025 presenze stabili arrivi in crescita

Le Terme Euganee registrano nel 2025 un incremento di visitatori, ma il numero di soggiorni brevi mette alla prova la loro capacità di attrarre clienti a lungo termine. La causa principale di questa dinamica sembra essere la crescente preferenza dei turisti per le visite di un giorno, che riducono la durata complessiva dei soggiorni. Un esempio concreto è l’aumento delle prenotazioni di pacchetti di benessere di poche ore, che hanno sostituito le tradizionali vacanze di più giorni.

