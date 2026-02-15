Terme Euganee nel 2025 presenze stabili arrivi in crescita ma soggiorni più brevi

Le terme Euganee attirano quasi 3 milioni di visitatori nel 2025, ma il numero di notti trascorse nelle strutture si riduce a tre. La causa principale è l’aumento degli arrivi, che cresce rispetto agli anni precedenti. I dati dell’Osservatorio turistico regionale del Veneto mostrano che, nonostante il flusso di turisti rimanga stabile, le persone trascorrono meno tempo alle terme. Un dettaglio importante è che molti scelgono soggiorni brevi, preferendo visite di un giorno o weekend.

Nel 2025 le Terme Euganee registrano presenze a +0,8% e arrivi a +3,2%. Cala la permanenza media a 3,2 notti. Poli: «Segnali positivi, ma serve strategia strutturale» Quasi 3 milioni di turisti, ma la permanenza media scende a 3 notti I dati dell’Osservatorio turistico regionale del Veneto fotografano un 2025 di sostanziale tenuta per il Bacino Euganeo. Le presenze si attestano a quota 2,94 milioni, con un incremento dello 0,8% rispetto al 2024. Gli arrivi salgono a 916 mila, in crescita del 3,2%. In flessione, invece, la durata media del soggiorno, che passa da 3,3 a 3,2 notti. Un equilibrio che conferma la capacità di tenuta del sistema termale di Abano e Montegrotto e allo stesso tempo una trasformazione nella modalità di fruizione della destinazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ferrara registra numeri in crescita nel settore turistico.

Ferrara vede aumentare i turisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.