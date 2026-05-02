Tentato omicidio nipote boss | Movente lite in carcere tra vittima e un killer

In carcere, due uomini discutono animatamente, facendo emergere un possibile motivo legato a una lite avvenuta anni prima. Uno dei coinvolti si riferisce a un episodio passato, chiedendo all’altro se si ricorda di un confronto avuto in passato. La conversazione è parte delle indagini su un tentato omicidio che vede coinvolto il nipote di un boss, con i dettagli ancora da chiarire e il movente legato a questioni personali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Te lo ricordi? Quello con cui ebbi una discussione anni fa” e poi l’esortazione a vendicarsi – “fallo piangere” – uccidendogli due persone a lui vicine: è riconducibile a una lite in carcere tra le vittima e uno dei suoi aggressori, il tentato omicidio di Vincenzo Lo Russo, nipote dei reggenti del clan Lo Russo-Capitoni del quartiere Miano di Napoli, raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco e salvo per miracolo lo scorso 17 aprile. E’ grazie a una videochiamata tra la vittima e il padre detenuto, intercettata dai militari, che il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Napoli Vomero, coordinato dalla Procura Antimafia (pm Parascadolo e Sepe, procuratore aggiunto Amato) riesce a scoprire anche che si tratta di una diatriba tutta interna al clan che è composto da due fazioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato omicidio nipote boss: “Movente lite in carcere tra vittima e un killer” Notizie correlate Il killer saluta la vittima con un bacio: è il segnale per l’aggressione al nipote del boss Lo RussoAl rione Siberia, zona Marianella, due uomini hanno tentato di uccidere un nipote del boss clan Lo Russo per una vendetta maturata in carcere. Aggredisce la sorella dopo una lite. Tentato omicidio, resta in carcereResta in carcere il 61enne di Corridonia, Fabrizio Dezi, accusato di tentato omicidio per aver spinto a terra la sorella immobilizzandola e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Agguato al nipote del boss Lo Russo, due arresti; Il killer saluta la vittima con un bacio: è il segnale per l'aggressione al nipote del boss Lo Russo; Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arresti; Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arresti. Napoli, prima il bacio poi l'agguato al nipote del boss Lo Russo: due arrestiAgguato di camorra contro il nipote del boss Lo Russo per vendicare un litigio avvenuto in carcere: due arresti a Napoli. Nel quartiere Miano di Napoli, i carabinieri del Nucleo Operativo ... ilmattino.it Agguato al nipote del boss Lo Russo, due arrestiDopo essere stata salutata con un bacio da uno dei suoi carnefici, la vittima è stata ferita con più colpi di pistola ... ilroma.net Fermato un 28enne marocchino per il tentato omicidio e la rapina avvenuti ai danni di una donna a Brescia. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe accoltellato una donna nella sua abitazione e poi sarebbe fuggito con la refurtiva. E questa sarebbe una risorsa - facebook.com facebook