Furto con escavatore nell' ufficio postale di Grammichele

Nelle ultime ore, un gruppo di criminali ha utilizzato un escavatore per svaligiare l'ufficio postale di Grammichele. L'irruzione è avvenuta nella notte e ha causato danni all'edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ora indagando sull'accaduto. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui responsabili o sui beni sottratti.