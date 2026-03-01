Furto con escavatore nell' ufficio postale di Grammichele
Nelle ultime ore, un gruppo di criminali ha utilizzato un escavatore per svaligiare l'ufficio postale di Grammichele. L'irruzione è avvenuta nella notte e ha causato danni all'edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ora indagando sull'accaduto. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui responsabili o sui beni sottratti.
Un ennesimo assalto con escavatore è stato messo a segno durante le scorse ore. Questa volta i criminali specializzati in questa tipologia di reati hanno preso di mira l'ufficio postale di Grammichele. Un gruppo di persone, non ancora identificate e con il volto coperto, è arrivato sul posto con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Furto all'ufficio postale di Rea: i ladri fuggono con la cassaforte piena di contanti per pagare le pensioni
