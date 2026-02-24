Violenza a Venezia | due giovani britannici arrestati per tentato

Due giovani britannici di 19 e 21 anni sono stati arrestati a Venezia per aver aggredito un turista con un coltello durante una lite in strada. La polizia ha fermato i sospetti subito dopo l’episodio, che si è verificato in pieno centro storico. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre gli agenti hanno recuperato l’arma usata nell’aggressione. L’indagine prosegue per chiarire i motivi dell’alterco.

Venezia si trova a fare i conti con un episodio di violenza che rischia di macchiare l'immagine della città lagunare: due giovani britannici, di 19 e 21 anni, sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 febbraio in un locale del centro storico, ha l'uso di un coltello contro un ventiduenne, ora ricoverato in ospedale con ferite gravi. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono state condotte dalla Squadra mobile della Questura di Venezia, che ha sequestrato l'arma utilizzata e raccolto prove cruciali grazie alle telecamere di sorveglianza e ai testimoni oculari.