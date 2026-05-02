Tentato colpo nella notte a piazza Bologna nel mirino la storica gioielleria De Vitis

Nella notte si è verificato un tentativo di furto in una gioielleria situata in via Catanzaro, a pochi passi da piazza Bologna. Tre individui sono entrati in azione nel tentativo di svaligiare il negozio, ma l’operazione non è andata a buon fine. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e le indagini sono in corso. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Spaccata fallita nella notte a due passi da piazza Bologna. Tre persone hanno tentato di svaligiare la storica gioielleria De Vitis, situata in via Catanzaro. Il colpo, tentato intorno alle 3:00, non è andato a segno, ma ha lasciato dietro di sé danni strutturali pesanti per l'attività.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Banche sempre più nel mirino dei malviventi: doppio colpo tentato nella notteQuesta notte, verso le 4, alcuni sconosciuti a bordo di un’auto scura hanno tentato il furto di un ATM della Banca di Credito Popolare, in via Miseno... Empoli, doppio colpo allo stesso negozio: rapina nel pomeriggio e tentato furto nella notteEmpoli (Firenze), 20 aprile 2026 – Due colpi nel giro di poche ore allo stesso negozio di alimentari orientale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Strade sbarrate e chiodi sull'asfalto: assalto da film nel magazzino a San Donato; Doppio assalto al bancomat nella notte: colpi falliti a Bacoli e Monte di Procida; Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola; Tenta di rubare degli alcolici e colpisce un addetto alla security: arrestato. Banche sempre più nel mirino dei malviventi: doppio colpo tentato nella notteQuesta notte, verso le 4, alcuni sconosciuti a bordo di un’auto scura hanno tentato il furto di un ATM della Banca di Credito Popolare, in via Miseno a Bacoli. Il furto - fanno sapere i carabinieri - ... napolitoday.it Colpo nella notte al punto scommesse: fuga folle tra i centri del Salento, bloccati dopo lo schianto contro un palo VIDEOInseguimento da Novoli a Copertino, i carabinieri recuperano l’intera refurtiva: arrestati due giovani, decisivo il coordinamento del 112 di Lecce Colpo sventato nella notte nel Salento grazie a ... lagazzettadelmezzogiorno.it Hanno tentato il colpo grosso portando via una vettura a Torino, ma la loro fuga si è schiantata contro la realtà della spia della riserva: bloccati mentre cercavano disperatamente di fare benzina a Limone. Non è la trama di una commedia grottesca, ma l'incredi - facebook.com facebook