Tentano di rubare l' auto al portiere dell' albergo | in manette 20enne

Questa notte a Caserta, due giovani hanno tentato di rubare l’auto del portiere dell’Hotel Europa di via Roma. Uno di loro, un 20enne tunisino, è stato subito arrestato, mentre il suo complice è fuggito. La polizia è intervenuta e ha fermato il ragazzo poco dopo.

Un ragazzo di 20 anni di origine tunisina in compagnia di un connazionale, poi fuggito, si sono resi responsabili di una rapina ai danni del portiere dell'Hotel Europa di via Roma a Caserta, questa notte.I due malviventi hanno perso di mira il portiere dell'albergo decisi più che mai a rubargli.

