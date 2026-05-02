Tensioni sugli spalti e denunce durante una partita di ragazzini | insultano l’arbitro e negano la loro identità

Durante una partita di calcio tra ragazzini, sono state segnalate tensioni sugli spalti e comportamenti aggressivi. Due spettatori, un uomo di 48 anni e una donna di 38, entrambi residenti a Udine, sono stati denunciati dopo aver insultato l’arbitro e aver negato la propria identità. L’incidente si è concluso con le autorità che hanno avviato un procedimento legale nei loro confronti.

Un pomeriggio di sport giovanile trasformatosi in un caso giudiziario. Quella che doveva essere una semplice partita di calcio tra ragazzi si è conclusa con la denuncia di due spettatori, un uomo di 48 anni e una donna di 38, entrambi residenti a Udine. Le accuse, formalizzate dai carabinieri.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Come durante una partita, ma è un allenamento: Ultrà Lecce sugli spaltiLECCE - Non sarà una partita come le altre, quella di domenica tra Lecce e Cremonese. Leggi anche: Follia sugli spalti durante la partita: tesserato preso a pugni da un genitore Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Venaria-Torino Under 17 femminile, tensione sugli spalti: ammenda e presa di posizione del club; Ancora violenza nel calcio giovanile. Lite sugli spalti dopo l’espulsione degli allenatori . Botte fra genitori, intervengono le forze dell’ordine; Akragas-Priolo finisce 1-1, Di Mora illude i biancazzurri ma poi arriva il pareggio-beffa quasi allo scadere; Pomeriggio choc sugli spalti: mamme e bambini in fuga, tifoso ferito trasportato d'urgenza in ospedale. Maxi stangata del Giudice Sportivo. Scontri e sassaiola sugli spalti durante Lettere-SangennareseLe tensioni esplose durante la semifinale playoff di Prima Categoria tra Lettere e Sangennarese, disputata lo scorso 25 aprile, hanno riacceso il tema della sicurezza negli impianti sportivi minori. A ... ilfattovesuviano.it Offese e tensione durante una partita di calcio, ma tra gli spalti c’è un CarabiniereDenunciati a Campoformido un uomo e una donna per rifiuto di fornire le generalità durante una partita di calcio giovanile. nordest24.it Una retrocessione che pesa sul campo e sugli equilibri del calcio italiano: il Verona scende in Serie B e riaccende vecchie tensioni tra tifoserie. La Hellas Verona vive una stagione negativa che culmina con la retrocessione in Serie B, un esito che apre riflessi - facebook.com facebook Dopo le tensioni sulla questione Iran, nuove minacce di Trump all'Ue: "Non rispetta gli accordi, da lunedì dazi al 25% su auto e camion". "Parole inaccettabili", risponde Bruxelles che, la scorsa estate, aveva firmato con Washington un accordo commerciale c x.com