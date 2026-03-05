Come durante una partita ma è un allenamento | Ultrà Lecce sugli spalti

Domenica a Lecce si svolgerà un allenamento con ultrà sugli spalti, in vista della partita contro la Cremonese. La sfida tra le due squadre avrà un peso particolare, poiché il risultato influenzerà la corsa alla salvezza. I tifosi sono presenti sugli spalti, creando un’atmosfera simile a quella di una partita ufficiale, anche se si tratta di un allenamento.

LECCE - Non sarà una partita come le altre, quella di domenica tra Lecce e Cremonese. La posta in palio è molto alta: chi vince fa un passo deciso verso la salvezza. Gli ultras della squadra salentina oggi pomeriggio si sono presentati allo stadio di Via del Mare per incitare la squadra. QUI. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Tifosi ospiti aggrediti sugli spalti del Cus durante una partita di basket, sospesa gara di serie CUna giornata di sport macchiata dalla violenza sugli spalti durante una partita di basket di serie C.

Leggi anche: Follia sugli spalti durante la partita: tesserato preso a pugni da un genitore

Curva Nord Lecce in azione durante la partita contro il Torino

Lecce, Ultrà allo stadio: la carica dei tifosi per la partita contro la CremoneseLECCE – Dalla Curva Nord la carica alla squadra giallorossa per affrontare una partita di fondamentale importanza, quella di domenica contro la Cremonese. Durante l’allenamento di oggi pomeriggio una ... trnews.it

Allenamento al Via del Mare per il Lecce: gli ultrà riempiono la Nord e caricano la squadraAllenamento per i giallorossi con il supporto dei tifosi, mister Di Francesco programma una seduta ad Acaya per domani. calciolecce.it

Al Via del Mare appare uno striscione firmato dagli Ultrà Lecce - facebook.com facebook