Follia sugli spalti durante la partita | tesserato preso a pugni da un genitore

Durante la partita di domenica alla Sportitalia Arena di Carate Brianza, un tesserato della Folgore Caratese è stato colpito con un pugno da un genitore sugli spalti. L’uomo, visibilmente arrabbiato, ha aggredito il giocatore nel caos generale che si è scatenato durante il match. La vicenda ha scosso i presenti, e ora si cerca di capire cosa abbia scatenato questa reazione violenta.

Giornata piena di tensione durante una gara valida per il campionato di serie D. Domenica 8 settembre alla Sportitalia Arena di Carate Brianza, un tesserato della Folgore Caratese è stato percosso sugli spalti.Il fattoCome riporta il Corriere della Sera, durante la partita tra Folgore e Pavia.

