Tennistavolo | ai Mondiali a squadre arriva il momento delle qualificazioni e delle prime eliminazioni Bene l’Italia

A Londra si stanno svolgendo le fasi di qualificazione dei Mondiali a squadre di tennistavolo del 2026. Sono stati effettuati i primi eliminamenti e le squadre si stanno confrontando per ottenere un posto nella competizione principale. Tra le nazionali che partecipano, l’Italia ha ottenuto risultati positivi durante le prime sfide. La competizione prosegue con le partite che determinano le squadre ammesse alla fase successiva.

Il momento dei primi “tagli” ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, è ufficialmente arrivato. Sia nel torneo maschile sia in quello femminile si è conclusa infatti la fase 1B, quella che riguardava le formazioni chiamate a giocare il round preliminare per avanzare alla seconda fase del torneo. Ecco come sono andate le cose. Mondiali a squadre femminili Le qualificate al Main Draw sono (20): Egitto, Hong Kong, Paesi Bassi, Brasile, India, Ucraina, Svezia, Canada, Serbia, Corea del Nord, Portogallo, Lussemburgo, Galles, Stati Uniti, Malesia, ITALIA, Austria, Puerto Rico, Singapore e Slovacchia. Agli spareggi (da 8 diventeranno 4): Belgio, Kazakistan, Thailandia, Polonia, Australia, Croazia, Ungheria e Svizzera.🔗 Leggi su Oasport.it

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