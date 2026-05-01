Jannik Sinner si è qualificato per la prima finale in carriera al Master 1000 di Madrid dopo aver battuto in due set il francese Arthur Fils. Il match si è concluso con la vittoria del giocatore italiano, che si è imposto sull’avversario in modo netto. Ora, l’atleta si prepara a disputare la sua prima finale in un torneo di questa categoria.

Prima finale in carriera per Jannik Sinner nel Master 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo ha superato il francese Arthur Fils (n. 25 del ranking Atp) in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti e senza concedere palle break. In finale l’altoatesino affronterà il vincente dell’altra semifinale tra il tedesco n.3 Alexander Zverev e il belga AlexanderBlockx. Battendo il francese Arthur Fils in semifinale al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunt o un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni, è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario, nel 1990.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tennis, il francese Fils battuto in due set: Sinner in finale a Madrid

Sinner trionfa a Madrid: Fils battuto senza pietà nella semifinale

Notizie correlate

Tennis: Sinner in finale a Madrid. Il francese Fils battuto in due set: 6-2 6-4Roma, 1 maggio 2026 – Jannik Sinner conquista la prima finale in carriera nel Master 1000 di Madrid.

Leggi anche: Sinner in finale a Madrid: battuto Fils in due set in meno di un’ora e mezza

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La rinascita dopo l'infortunio: chi è Fils, l'avversario di Sinner a Madrid; Jannik Sinner - Arthur Fils al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Tennis: il francese Fils battuto in due set, Sinner in finale a Madrid; Sinner, quando si gioca e a che ora la semifinale di Madrid contro Fils.

Tennis: il francese Fils battuto in due set, Sinner in finale a MadridEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it

Tennis, Sinner vince la semifinale contro Fils a MadridL’altoatesino continua la sua corsa sulla terra rossa sul Manolo Santana di Madrid: se raggiungesse la finale in Spagna potrebbe diventare il primo giocatore a vincere cinque Masters di fila ... ilsole24ore.com

#Tennis A Madrid Jannik #Sinner batte in semifinale Arthur Fils per 6-2 6-4 in poco meno di un'ora e mezza ed è in finale. L'azzurro, domenica alle 17, affronterà il vincente tra Zverev e Blockx, in campo stasera Foto Ansa - facebook.com facebook

JANNIK SI PRENDE L'ACCESSO ALLA FINALEEEE Sinner non delude le aspettative: supera l’ostico Fils in due set e si porta a casa il match. Ora non gli resta che attendere la sfida tra Blockx e Zverev per scoprire chi affronterà in finale #Tennis #MM x.com