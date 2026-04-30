Nella mattinata di sabato si sono svolti i funerali di Marco Cossi, che si sono tenuti nella chiesa di Tencarola alle 10. La sua morte è legata a un episodio di violenza avvenuto in via Isonzo, dove è stato aggredito. Samuele Donadello, coinvolto nell’accaduto, si trova attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. La comunità locale si è riunita per l’ultimo saluto alla vittima.

? Cosa sapere Funerali di Marco Cossi sabato mattina alle ore 10 nella chiesa di Tencarola.. Samuele Donadello è in carcere con l'accusa di omicidio per l'aggressione in via Isonzo.. I funerali di Marco Cossi, il quarantatuttenne vittima dell’aggressione avvenuta in via Isonzo a Padova, si terranno sabato mattina alle ore 10 nella chiesa di Tencarola, nel territorio di Selvazzano Dentro. Il lutto che ha colpito la comunità locale si concentrerà nel cuore della frazione di Tencarola, dove i fedeli si riuniranno per dare l’ultimo saluto all’uomo ucciso con un’arma bianca. La tragedia, che ha avuto origine nei pressi della città padovana, vede ora una fase di commiato pubblico che coinvolgerà i familiari e le persone vicine alla vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Marco Cossi: Tencarola piange la vittima del tradimento

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