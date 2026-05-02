L' abbraccio della comunità per l’ultimo saluto a Marco Cossi ucciso il 19 aprile

Questa mattina si sono tenuti i funerali di Marco Cossi, un uomo di 47 anni, nella chiesa di San Bartolomeo apostolo a Tencarola. La cerimonia ha visto la partecipazione della comunità, che si è radunata per l’ultimo saluto a Cossi, assassinato domenica 19 aprile tra via Santi Fabiano e Sebastiano e via Isonzo. La notizia dell’evento ha suscitato grande presenza e commozione tra i presenti.

Si sono svolti questa mattina, nella chiesa di San Bartolomeo apostolo a Tencarola, i funerali di Marco Cossi, il 47enne ucciso domenica 19 aprile tra via Santi Fabiano e Sebastiano e via Isonzo. Alla cerimonia hanno partecipato familiari, amici, colleghi di lavoro, residenti del quartiere e il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate L’ultimo saluto al generale Stefanizzi: l'abbraccio della città ad un simbolo dell’ArmaCentinaia di persone nella basilica di Santa Giustina hanno accompagnato oggi, venerdì 24 aprile, l’ultimo saluto al generale di Corpo d’Armata... Marco Cossi ucciso a coltellate, gli amici: «Era tornato dall'Inghilterra per prendersi cura della mamma, la sera non usciva mai»PADOVA - Nato a Latisana (Udine), cinque anni fa Marco Cossi era tornato dall'Inghilterra per andare a vivere a Tencarola di Selvazzano Dentro, a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Marco Cossi voleva cambiare vita, i dipendenti della palestra che frequentava: veniva insieme a un amico; Padova, muore in un incidente nel giorno del 18esimo compleanno del figlio: addio allo chef Marco Grassetto; Marco Cossi ucciso a coltellate, i titolari del bar Centralino: Un uomo molto gentile, ci aiutava anche a sistemare; Marco Cossi ucciso a coltellate da chi conosceva molto bene. La lite e poi la violenza: la ricostruzione dell'omicidio. L'ultimo saluto a Marco Cossi: sabato i funerali a TencarolaLa comunità si stringerà attorno alla famiglia questo sabato, 2 maggio alle 10, nella chiesa di San Bartolomeo, mentre proseguono le indagini sull’omicidio avvenuto il 19 aprile tra via Santi Fabiano ... padovaoggi.it Marco Cossi ucciso a coltellate: sabato 2 maggio il funeralePADOVA - Un ultimo atto necessario, in cui le parole lasceranno spazio al silenzio e al ricordo di Marco Cossi, il 47enne ucciso domenica 19 aprile tra via Santi Fabiano e Sebastino e via ... ilgazzettino.it Sabato 2 maggio il funerale di Marco Cossi a Tencarola di Selvazzano. Continuano le indagini della Polizia #Selvazzano #funerale #MarcoCossi #omicidio - facebook.com facebook Omicidio di Marco Cossi, di Latisana. Svolta nelle indagini: in carcere Samuele Donadello, 47 anni, accusato dell'accoltellamento mortale. I due sarebbero dovuti diventare soci in una nuova attività. x.com