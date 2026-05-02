Telecamere in camera per vedere tutto Scoperto fortino della metanfetamina

Un sistema di videosorveglianza privato per sorvegliare l'accesso alla propria stanza e una rete di distribuzione che sfruttava i binari della metropolitana per muovere pasticche di "yaba" e shaboo. È quanto scoperto dagli agenti del nucleo PolMetro durante un controllo di routine alla fermata.🔗 Leggi su Romatoday.it

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