Scoperto un fortino della droga in via Orfanotrofio | le dosi erano avvolte in bustine con cartoni animati

La polizia di Stato ha scoperto un fortino della droga allestito in un vero e proprio "bunker" ricavato in un immobile del quartiere San Cristoforo. A gestire l’attività di confezionamento delle dosi erano due giovani pusher catanesi di 19 e 20 anni, trovati in possesso di oltre 2,7 chili di sostanze stupefacente, tra marijuana, hashish e wax. I due spacciatori sono stati notati dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania mentre stavano transitando, in sella ad uno scooter, in piazza Palestro, per poi fermarsi davanti ad una porticina blindata di un edificio di via Orfanotrofio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

