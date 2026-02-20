Scoperto fortino della droga a Catania due ragazzi arrestati | così avevano brandizzato lo spaccio

A Catania, la polizia ha arrestato due ragazzi dopo aver trovato un forte della droga a San Cristoforo. La causa è stata una perquisizione mirata che ha portato alla scoperta di un nascondiglio nascosto sotto terra, riempito con più di 2,7 chili di sostanze stupefacenti. I giovani erano coinvolti nello spaccio e avevano chiamato il loro nascondiglio “fortino”. La scoperta svela come lo spaccio si sia organizzato anche in zone di periferia, lontano dai controlli. I due ora sono in manette.

Due giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo che la Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio fortino della droga nascosto in un bunker nel quartiere San Cristoforo. L’operazione, condotta dagli agenti della Questura di Catania, ha portato al sequestro di oltre 2,7 chili di sostanze tra marijuana, hashish e wax, destinati al mercato locale. La scoperta del bunker della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto inizio quando i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato due giovani, rispettivamente di 19 anni e 20 anni, aggirarsi con fare sospetto in piazza Palestro.🔗 Leggi su Virgilio.it

