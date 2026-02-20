Scoperto fortino della droga a Catania due ragazzi arrestati | così avevano brandizzato lo spaccio
A Catania, la polizia ha arrestato due ragazzi dopo aver trovato un forte della droga a San Cristoforo. La causa è stata una perquisizione mirata che ha portato alla scoperta di un nascondiglio nascosto sotto terra, riempito con più di 2,7 chili di sostanze stupefacenti. I giovani erano coinvolti nello spaccio e avevano chiamato il loro nascondiglio “fortino”. La scoperta svela come lo spaccio si sia organizzato anche in zone di periferia, lontano dai controlli. I due ora sono in manette.
Due giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo che la Polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio fortino della droga nascosto in un bunker nel quartiere San Cristoforo. L’operazione, condotta dagli agenti della Questura di Catania, ha portato al sequestro di oltre 2,7 chili di sostanze tra marijuana, hashish e wax, destinati al mercato locale. La scoperta del bunker della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha avuto inizio quando i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno notato due giovani, rispettivamente di 19 anni e 20 anni, aggirarsi con fare sospetto in piazza Palestro.🔗 Leggi su Virgilio.it
Leggi anche: Catania, droga nel centro: 800 grammi sequestrati, arrestati due giovani e scoperto un traffico diversificato.
Leggi anche: Tre ragazzi inseguiti dalla polizia e arrestati a Palermo, avevano droga e una pistolaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scoperto un fortino della droga in via Orfanotrofio: le dosi erano avvolte in bustine con cartoni animati; Scoperto un fortino della droga in via Orfanotrofio: le dosi erano avvolte in bustine con cartoni animati; Fortino dello spaccio a Catania, sequestrati 2,7 chili di droga; Scoperto dalla Polizia di Stato un bunker della droga nel quartiere San Cristoforo.
Scoperto bunker della droga: sequestrati quasi 3 kg di sostanza stupefacente. Due arrestiLa Polizia di Stato ha scoperto un fortino della droga allestito in un bunker ricavato in un immobile del quartiere San Cristoforo a Catania. A gestire l’attività di confezionamento delle dosi due gio ... gazzettinonline.it
Scoperto bunker della droga nel cuore di San Cristoforo: due giovani ai domiciliariScoperto bunker della droga nel cuore di San Cristoforo con due giovani finiti ai domiciliari. L'operazione eseguita. newsicilia.it
Sequestrati 2,7 kg di droga in un bunker a Catania, arrestati due pusher Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto un fortino della droga allestito in un bunker ricavato in un immobile del quartiere San Cristoforo, a Catania.... - facebook.com facebook
Perché è così difficile vincere a Bodø Clima polare, campo sintetico, pressing feroce e numeri impressionanti all’Aspmyra Stadion: l’Inter lo ha scoperto con il 3-1 nei playoff di Champions. Nel nuovo articolo analizziamo perché il Bodø/Glimt è diventato un for x.com