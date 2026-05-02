Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ted Kravitz ha recentemente evidenziato l’innovativo alettone Macarena di Red Bull, presentato per la prima volta durante le prove del Gran Premio di F1 di Miami 2026. Questo nuovo design ha catturato l’attenzione per il notevole abbattimento della resistenza aerodinamica, potenzialmente in grado di migliorare le prestazioni della squadra. I lavori di sviluppo al Hard Rock Stadium sono stati frenetici, con ogni team tranne Aston Martin che ha presentato aggiornamenti significativi. Ferrari ha guidato la carica con ben 11 modifiche alla loro SF-26, mentre Red Bull ha introdotto sette cambiamenti, sottolineando la loro intenzione di risollevare le sorti di un inizio di stagione difficile.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ted Kravitz colpito dall’ala posteriore Macarena della Red Bull, nonostante le dichiarazioni cautelative del team.

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