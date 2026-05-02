Technogym Village al sole | fotovoltaico di oltre 2 MW

Il Technogym Village ha attivato un nuovo impianto fotovoltaico con una capacità superiore ai 2 megawatt. L’impianto è stato recentemente messo in funzione e si trova nella città di Cesena. La struttura punta a sfruttare l’energia solare per la produzione di elettricità. La realizzazione di questa installazione si inserisce nel progetto di potenziamento delle fonti di energia rinnovabile dell’area.

Cesena, 2 maggio 2026 – È recentemente entrato in funzione il nuovo impianto fotovoltaico del Technogym Village, con una potenza complessiva di oltre 2 MW. L’infrastruttura, che si estende su circa 17.000 metri quadrati, r appresenta uno dei più significativi interventi realizzati dall’azienda in ottica di autonomia energetica e riduzione dell’impatto ambientale. Il Wellness Campus alimentato da energia rinnovabile. Grazie alla produzione di energia da fonte solare, l’impianto è in grado di coprire mediamente il 40% del fabbisogno elettrico complessivo del Technogym Village, includendo sia le attività produttive sia gli uffici. Nei periodi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Technogym, Village al sole: fotovoltaico di oltre 2 MW Notizie correlate Technogym Village, col nuovo impianto fotovoltaico si rafforza l'impegno per le energie rinnovabiliÈ recentemente entrato in funzione il nuovo impianto fotovoltaico del Technogym Village, con una potenza complessiva di oltre 2 Mw. Sella accelera sul green: rating CDP e sfida ai 17 MW di fotovoltaicoIl Gruppo Sella ha ottenuto una valutazione di livello B dal Carbon Disclosure Project, segnando un traguardo operativo nella gestione dei rischi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il sole dà energia al Technogym Village, al via mega impianto fotovoltaico; Technogym Village, col nuovo impianto fotovoltaico si rafforza l'impegno per le energie rinnovabili; Technogym, al Village fotovoltaico oltre 2 MW: cosa cambia per energia e produzione. Technogym, village al sole: fotovoltaico di oltre 2 MWCesena, 2 maggio 2026 – È recentemente entrato in funzione il nuovo impianto fotovoltaico del Technogym Village, con una potenza complessiva di oltre 2 MW. L’infrastruttura, che si estende su circa 17 ... msn.com Technogym Village, col nuovo impianto fotovoltaico si rafforza l'impegno per le energie rinnovabiliIl nuovo impianto fotovoltaico contribuisce in modo concreto alla riduzione delle emissioni di Co?, rafforzando il percorso di decarbonizzazione intrapreso da Technogym ... cesenatoday.it Technogym, un nuovo mega impianto fotovoltaico. I pannelli garantiscono il 40 per cento del fabbisogno elettrico complessivo del Village Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/yc76dhdh - facebook.com facebook Technogym e Google Cloud, nuova collaborazione per portare l'AI nel fitness x.com