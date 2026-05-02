Teatro al Politeama di Napoli il debutto di Santi minori di Ciro Villano

Al Politeama di Napoli è andato in scena il debutto di “Santi minori”, lo spettacolo scritto e diretto da Ciro Villano. L’autore, conosciuto per i suoi grandi spettacoli dedicati a Sal Da Vinci, torna ora alla prosa con questa nuova produzione. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico presente, segnando un passo importante nella sua carriera teatrale. La pièce ha suscitato attenzione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori presenti in sala.

Si intitola ‘Santi minori’ lo spettacolo di Ciro Villano che dai mega show scritti per Sal Da Vinci torna alla prosa pura. L’appuntamento è al Politeama di Napoli, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, alle 20.30, per l’edizione 2026 della rassegna di teatro ‘Off Napoliteama’. Villano, che sarà in scena con Carlo Caracciolo, uno dei volti cattivi della televisione, da Gomorra a Un posto al sole, in attesa di tornare in teatro col neo vincitore di Sanremo a cui è legato da un sodalizio più che decennale, si allontana dal suo genere teatrale preferito, la commedia musicale – uno dei suoi lavori più fortunati è stato il riadattamento di ‘Io speriamo...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Giornata Internazionale del Jazz, al via con tre appuntamenti al Teatro Politeama di NapoliDomani inizia con tre appuntamenti la Giornata Internazionale del Jazz al Teatro Politeama di Napoli con Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and... Giornata Internazionale del Jazz, eleonora Strino Quartet al Teatro Politeama di NapoliGiornata Internazionale del Jazz al Teatro Politeama di Napoli con Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and Vansband All Stars e Alfa Mist. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giornata Internazionale del Jazz – III Edizione; POLITEAMA NAPOLI | In scena Santi minori con Carlo Caracciolo e Ciro Villano; Giornata Internazionale del Jazz: a Napoli 3 grandi concerti gratuiti al Teatro Politeama; Napoli, tre notti di jazz al Politeama: concerti gratuiti con star internazionali e omaggi a Miles Davis. Ciro Villano accende il Politeama: ‘Santi minori’ è uno scontro sulla vitaNAPOLI – Al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), mercoledì 6 e giovedì 7 maggio ore 20.30, per l’edizione 2026 della rassegna di teatro Off Napoliteama, saranno in scena Carlo Caracciolo e Ciro ... laprovinciaonline.info Politeama, in scena Santi minoriAl Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), mercoledì 6 e giovedì 7 maggio ore 20.30, per l’edizione 2026 della rassegna di teatro Off Napoliteama, saranno ... napolivillage.com Bill Evans and Vansband All Stars, stasera, hanno suonato al Teatro Politeama Napoli per la terza edizione partenopea della Giornata Internazion inale del Jazz. Una scaletta musicale sorprendente in cui non è mancato qualche riferimento artistico a Miles D - facebook.com facebook #Teatro #Spettacoli #Comicità Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio Politeama di Napoli "Santi Minori" con Ciro Villano e Carlo Caracciolo x.com