Giornata Internazionale del Jazz eleonora Strino Quartet al Teatro Politeama di Napoli

In occasione della Giornata Internazionale del Jazz, il Teatro Politeama di Napoli ha ospitato un evento musicale con la partecipazione di Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and Vansband All Stars e Alfa Mist. La serata ha visto esibizioni dal vivo di diversi artisti e gruppi, offrendo una panoramica delle varietà del jazz contemporaneo. L’evento ha coinvolto un pubblico di appassionati e curiosi, con esibizioni che si sono susseguite nel corso della serata.

Giornata Internazionale del Jazz al Teatro Politeama di Napoli con Eleonora Strino Quartet, Bill Evans and Vansband All Stars e Alfa Mist. Dalle celebrazioni per il centenario di Miles Davis alle nuove sperimentazioni musicali: Napoli ospita dal 28 al 30 aprile la terza edizione della Giornata Internazionale del Jazz. Tre i concerti in programma nel Teatro Politeama, in via Monte di Dio 80, per la manifestazione promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e organizzata da Arealive. Attesi sul palco grandi nomi della scena internazionale: la napoletana Eleonora Strino Quartet, l'americano Bill Evans and the Vansband Allstars - Miles Davis 100th Anniversary Tour e l'inglese Alfa Mist.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giornata Internazionale del Jazz, eleonora Strino Quartet al Teatro Politeama di Napoli Notizie correlate A Napoli tre concerti gratuiti per la giornata internazionale del jazzTempo di lettura: 2 minutiTerza edizione della Giornata Internazionale del Jazz, a Napoli. Leggi anche: L’eccellenza del jazz internazionale incontra la Sicilia: Stjepko Gut Quartet alla Sala Laudamo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornata Mondiale del Jazz 2026 – Call per eventi e iniziative; UNESCO International Jazz Day 2026; International Jazz Day 2026; Aversa, Giornata Internazionale del Jazz: doppio appuntamento del Lennie Tristano. A Napoli tre concerti gratuiti per la giornata internazionale del jazzTerza edizione della Giornata Internazionale del Jazz, a Napoli. Tre i concerti in programma dal 28 al 30 aprile, al teatro Politeama, per la manifestazione promossa dal Comune di Napoli nell'ambito d ... ansa.it Giornata Internazionale del Jazz, tre grandi concerti gratuiti al Politeama di NapoliNapoli si prepara a celebrare la Giornata Internazionale del Jazz con una tre giorni di grande musica al Teatro Politeama. Dal 28 al 30 aprile, la città ... cronachedellacampania.it Giornata Internazionale del Jazz, dal 28 al 30 aprile a Napoli concerti gratuiti con artisti internazionali - facebook.com facebook Giornata Internazionale del Pianeta Terra (Earth Day) 2026 alla Federico II unina.it/it/w/giornata-… x.com