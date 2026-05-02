Taylor in dubbio per Cremonese | Sarri valuta i rientri in attacco
Il tecnico sta valutando le opzioni in attacco in vista della partita contro la Cremonese, considerando anche un possibile recupero di Taylor. Se l’olandese non dovesse essere disponibile, si sta pensando a un cambio di formazione per sostituirlo. Inoltre, la possibile assenza di Taylor potrebbe portare a modifiche nel centrocampo, con alternative pronte a scendere in campo in sua vece. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.
? Cosa scoprirai Chi sostituirà Taylor se l'olandese non riuscisse a recuperare?. Come cambierà il centrocampo di Sarri senza il titolare olandese?. Quale tridente offensivo schiererà il mister con il rientro di Maldini?. Perché l'assenza di Taylor costringerà Sarri a cambiare modulo?.? In Breve Maldini e Zaccagni rientrano in campo insieme a Isaksen contro la Cremonese.. In assenza di Taylor, Sarri potrebbe schierare Basic, Patric e Dele-Bashiru.. La sfida nello Zini è programmata per lunedì alle ore 18:30.. Raiuno trasmette Buonvinto diretto da Misteri a Villa Borghese giovedì 7 maggio.. Kenneth Taylor sarà valutato nelle prossime ore per stabilire la sua presenza nella trasferta dello Zini contro la Cremonese, prevista per lunedì alle 18:30.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Sarri e l’idea turnover in vista dell’Inter: Taylor in dubbio per l’Udinese. Chi può giocare a centrocampo; Lazio, Taylor in dubbio: non si è allenato; Lazio, attacco influenzale per Taylor: è in dubbio per la Cremonese. Per Gila, Marusic e Zaccagni…; Lazio, influenza per Taylor: è in dubbio per la Cremonese!.
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