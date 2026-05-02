Il tecnico sta valutando le opzioni in attacco in vista della partita contro la Cremonese, considerando anche un possibile recupero di Taylor. Se l’olandese non dovesse essere disponibile, si sta pensando a un cambio di formazione per sostituirlo. Inoltre, la possibile assenza di Taylor potrebbe portare a modifiche nel centrocampo, con alternative pronte a scendere in campo in sua vece. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

? Cosa scoprirai Chi sostituirà Taylor se l'olandese non riuscisse a recuperare?. Come cambierà il centrocampo di Sarri senza il titolare olandese?. Quale tridente offensivo schiererà il mister con il rientro di Maldini?. Perché l'assenza di Taylor costringerà Sarri a cambiare modulo?.? In Breve Maldini e Zaccagni rientrano in campo insieme a Isaksen contro la Cremonese.. In assenza di Taylor, Sarri potrebbe schierare Basic, Patric e Dele-Bashiru.. La sfida nello Zini è programmata per lunedì alle ore 18:30.. Raiuno trasmette Buonvinto diretto da Misteri a Villa Borghese giovedì 7 maggio.. Kenneth Taylor sarà valutato nelle prossime ore per stabilire la sua presenza nella trasferta dello Zini contro la Cremonese, prevista per lunedì alle 18:30.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taylor in dubbio per Cremonese: Sarri valuta i rientri in attacco

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