Il Napoli sta monitorando la condizione di Rasmus Hojlund, ancora in dubbio per la prossima partita contro la Cremonese. La squadra attende di conoscere l’esito delle valutazioni mediche prima di decidere se schierarlo in campo. Nel frattempo, il club prende in considerazione anche l’opzione di affidarsi a un altro giocatore, Giovane, per coprire eventuali assenze. La decisione finale dipenderà dagli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Il Napoli aspetta di capire fino all’ultimo se Rasmus Hojlund riuscirà a essere della partita contro la Cremonese. L’attaccante non è al meglio e resta in dubbio a poche ore dal match. È questo il quadro riportato dal Corriere dello Sport. Le prossime ore saranno decisive per valutare le sue condizioni e per capire se Antonio Conte potrà contare oppure no sul suo centravanti. In caso di forfait, il Napoli ha già pronta una soluzione alternativa per non cambiare troppo l’assetto offensivo. Il quotidiano indica infatti questo scenario: “Se non recupera, l’idea è che toccherà a Giovane giostrare da centravanti come contro il Milan”. L’eventuale assenza di Hojlund sarebbe pesante anche alla luce dei suoi numeri.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Hojlund in dubbio: il Napoli valuta Giovane

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