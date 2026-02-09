coppa italia conte valuta turnover e rientri verso napoli como

Il Napoli si prepara per la partita di Coppa Italia contro il Como. In vista dell’incontro, l’allenatore Conte sta valutando un po’ di turnover, con alcuni giocatori che potrebbero tornare disponibili. La squadra si allena con attenzione, cercando di arrivare al match nel modo migliore. La sfida si avvicina e il tecnico sta decidendo chi schierare per ottenere il miglior risultato possibile.

La Coppa Italia torna al centro dei pensieri del Napoli e, con un calendario che non concede tregua, Antonio Conte è chiamato a dosare energie e uomini. In vista della sfida contro il Como, il tecnico azzurro valuta con attenzione chi può rientrare e dove intervenire con il turnover, tra necessità fisiche e scelte obbligate. Dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti, soprattutto sul fronte esterni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il primo nome destinato a rientrare è quello di Matteo Politano, che potrebbe tornare tra i convocati e, a seconda delle sensazioni dell’ultima ora, anche trovare spazio in campo:“Dall’infermeria uscirà Politano, che dunque può accomodarsi in panchina o, chissà, anche giocare se sta benissimo; e si vedrà se Mazzocchi è in grado di essere a disposizione o se converrà aspettare la partita di domenica con la Roma”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

